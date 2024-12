Еврокомиссар по обороне встретил утро в Киеве в укрытии

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зустрів ранок 13 грудня у київському укритті.

.

Візит єврокомісара припав на п’ятницю, 13 грудня, і масовану ракетної атаки росіян.

Фото Кубілюса з укриття оприлюднила в мережі Х посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Friday 13th — another Russian massive attack on �� critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.



Welcoming new �� Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0

— Katarina Mathernova �� (@kmathernova) December 13, 2024