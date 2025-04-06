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Последствия российских ударов по Киеву, фото: ГСЧС
Рашисты ударили баллистикой по Киеву, вспыхнули пожары (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n205364-rashisty-udarili-ballistikoy-po-kievu-vspyhnuli-pojary-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.
По Києву було завдано удару балістикою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідовують наслідки у кількох районах столиці:
- у Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою — сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано;
- в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів п’ятиповерхового бізнес-центру;
- у Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.
Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей, двох з них госпіталізували.
До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки, — розповили у ДСНС.