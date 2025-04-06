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Ракурс
Последствия российских ударов по Киеву, фото: ГСЧС

Рашисты ударили баллистикой по Киеву, вспыхнули пожары (ФОТО, ВИДЕО)

6 апр 2025, 08:14
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 квітня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

По Києву було завдано удару балістикою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки у кількох районах столиці:

  • у Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою — сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано;
  • в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів п’ятиповерхового бізнес-центру;
  • у Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей, двох з них госпіталізували.

До ліквідації наслідків наразі задіяно 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки, — розповили у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Києву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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