Сили ППО збили 81 із 94 ракет та 80 із 193 БпЛА

https://racurs.ua/ua/n202124-ppo-zbyla-81-iz-94-raket-ta-80-iz-193-bpla-sche-105-droniv-lokaciyno-vtracheni.html

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Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня росіяни здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;

дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;

балістичну ракету KN-23, район пусків — Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;

керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали літки F-16, повідомляють ПС.

Станом на 11.30 підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

балістичної ракети «Іскандер-М»;

80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в росію, ще один — в білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об'єктах енергетики України.