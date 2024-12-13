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Ракурс
Сили ППО збили 81 із 94 ракет та 80 із 193 БпЛА

ППО збила 81 із 94 ракет та 80 із 193 БпЛА, ще 105 дронів локаційно втрачені

13 гру 2024, 12:06
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Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня росіяни здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.


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Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська обл.;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська обл., ТОТ Криму;
  • балістичну ракету KN-23, район пусків — Брянська обл.;
  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;
  • 24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;
  • сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська обл.;
  • керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;
  • 193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали літки F-16, повідомляють ПС.

Станом на 11.30 підтверджено збиття:

  • 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";
  • балістичної ракети «Іскандер-М»;
  • 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в росію, ще один — в білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об'єктах енергетики України.

Джерело: Ракурс


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