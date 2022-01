Евросоюз планирует выделить Украине 1,2 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для поддержки усилий Украины по укреплению ее устойчивости Европейская комиссия приняла решение об увеличении вдвое двусторонней помощи в этом году — на 120 млн евро.

Об этом глава ЕК сообщила 24 января в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер поблагодарил ЕС за выделение этой помощи.

Также со стороны ЕС ожидаются многомиллиардные инвестиции, которые помогут усилить позиции Украины.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022