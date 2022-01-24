Еврокомиссия предоставит Украине дополнительную макрофинансовую помощь

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Евросоюз планирует выделить Украине 1,2 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для поддержки усилий Украины по укреплению ее устойчивости Европейская комиссия приняла решение об увеличении вдвое двусторонней помощи в этом году — на 120 млн евро.

Об этом глава ЕК сообщила 24 января в Twitter.

Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи Украине, состоящий как из экстренных займов, так и из грантов. Еврокомиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, который поможет Украине решить вопрос финансирования, необходимый во время конфликта. Мы рассчитываем на то, что Европейский парламент как можно быстрее примет эту чрезвычайную макрофинансовую помощь, — заявила политик.

Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер поблагодарил ЕС за выделение этой помощи.

Также со стороны ЕС ожидаются многомиллиардные инвестиции, которые помогут усилить позиции Украины.

Эта поддержка усилит усилия Украины по созданию государства и устойчивости. И, наконец, кроме этого мы будем продолжать инвестировать в будущее страны благодаря нашему инвестиционному плану для страны. Цель плана: привлечь более шести миллиардов евро инвестиций. И разрешите мне еще раз объяснить. Украина — свободное и суверенное государство. Она делает свой выбор. И Европейский Союз — на стороне Украины, — заявила Ляйен.