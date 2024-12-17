В Брюсселе обсудят вопрос размещения иностранных войск в Украине, - Зеленский

https://racurs.ua/n202261-v-brussele-obsudyat-vopros-razmescheniya-inostrannyh-voysk-v-ukraine-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський заявив, що в середу, 18 грудня, у Брюсселі може бути порушене питання про розміщення іноземних військ в Україні.

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Про це президент України заявив у Львові на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

18 грудня Зеленський у Брюсселі має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО. Про це раніше писали Politico та агенція Reuters.

Також на пресконференції прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна «зробить усе від неї залежне», щоб членство України в НАТО стало реальною можливістю, цитує його слова Reuters.

Сім європейських лідерів зустрінуться 18 грудня в Брюсселі з президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити припинення війни та можливе розгортання миротворців в Україні. Про це раніше писали Politico та Reuters.

Зустріч буде організована в кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани. Участь у ній планують взяти канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, голова Європейської Ради Антоніу Коста і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

За даними Reuters, в зустрічі також візьмуть участь прем'єр-міністри Італії Джорджа Мелоні і Великої Британії Кір Стармер.