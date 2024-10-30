Ракурсhttps://racurs.ua/
ЕК призывает восстановить плюралистический медиаландшафт в Украине
Еврокомиссия раскритиковала телемарафон «Единые новости»https://racurs.ua/n200748-evrokomissiya-raskritikovala-telemarafon-edinye-novosti.htmlРакурс
Європейська комісія розкритикувала телемарафон «Єдині новини». У ЄК вважають, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.
.
Це вказано у звіті Єврокомісії, котрий аналізує прогрес держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу.
У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телемарафону. Варто переоцінити, чи є це найкращою платформою для вільного обміну думками між українцями, — вказано у звіті.
Також у звіті звернули увагу на роботу парламентського телеканалу «Рада».
Основним завданням парламентського медіа-каналу має бути поширення інформації про парламентську діяльність, в тому числі про роботу представників парламентської опозиції, — наголошують у Єврокомісії.
Загалом торкаючись питання ЗМІ, у ЄК зазначили, що у наступному році Україні необхідно:
- забезпечити безпеку і незалежність журналістів та повагу до їхньої ролі в інформуванні громадськості. Оперативно розслідувати всі випадки залякування та переслідування журналістів;
- забезпечити належне фінансування суспільного мовника, що дозволило б незалежним суспільним ЗМІ виконувати свою роль, закріплену в українському законодавстві;
- продовжити зусилля з підтримки та поступового відновлення «прозорого, плюралістичного та незалежного медіаландшафту», гарантуючи, що обмеження, накладені з міркувань безпеки, відповідають ключовим громадським правам та інтересам, таким як доступ до інформації та свобода ЗМІ.
Загрузка...