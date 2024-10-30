Еврокомиссия раскритиковала телемарафон «Единые новости»

ЕК призывает восстановить плюралистический медиаландшафт в Украине

https://racurs.ua/n200748-evrokomissiya-raskritikovala-telemarafon-edinye-novosti.html

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Європейська комісія розкритикувала телемарафон «Єдині новини». У ЄК вважають, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

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Це вказано у звіті Єврокомісії, котрий аналізує прогрес держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телемарафону. Варто переоцінити, чи є це найкращою платформою для вільного обміну думками між українцями, — вказано у звіті.

Також у звіті звернули увагу на роботу парламентського телеканалу «Рада».

Основним завданням парламентського медіа-каналу має бути поширення інформації про парламентську діяльність, в тому числі про роботу представників парламентської опозиції, — наголошують у Єврокомісії.

Загалом торкаючись питання ЗМІ, у ЄК зазначили, що у наступному році Україні необхідно: