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Ракурс
ЄК закликає відновити плюралістичний медіаландшафт в Україні

Єврокомісія розкритикувала телемарафон «Єдині новини»

30 жов 2024, 19:49
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Європейська комісія розкритикувала телемарафон «Єдині новини». У ЄК вважають, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.


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Це вказано у звіті Єврокомісії, котрий аналізує прогрес держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телемарафону. Варто переоцінити, чи є це найкращою платформою для вільного обміну думками між українцями, — вказано у звіті.

Також у звіті звернули увагу на роботу парламентського телеканалу «Рада».

Основним завданням парламентського медіа-каналу має бути поширення інформації про парламентську діяльність, в тому числі про роботу представників парламентської опозиції, — наголошують у Єврокомісії.

Загалом торкаючись питання ЗМІ, у ЄК зазначили, що у наступному році Україні необхідно:

  • забезпечити безпеку і незалежність журналістів та повагу до їхньої ролі в інформуванні громадськості. Оперативно розслідувати всі випадки залякування та переслідування журналістів;
  • забезпечити належне фінансування суспільного мовника, що дозволило б незалежним суспільним ЗМІ виконувати свою роль, закріплену в українському законодавстві;
  • продовжити зусилля з підтримки та поступового відновлення «прозорого, плюралістичного та незалежного медіаландшафту», гарантуючи, що обмеження, накладені з міркувань безпеки, відповідають ключовим громадським правам та інтересам, таким як доступ до інформації та свобода ЗМІ.

Джерело: Ракурс


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