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Ракурс
Контролируемая РФ банда готовила ряд нападений на пограничные объекты. Фото: СБУ

Контролируемая Россией банда готовила нападение на пограничные объекты Украины

25 янв 2022, 13:29
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Спецслужбы Российской Федерации готовили преступную группу для нападений на пограничные объекты Украины. В ходе масштабной операции в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали из Москвы. Об этом 15 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что организаторы банды готовились совершить серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, в том числе коммерческой сферы. В Кремле планировали, что это приведет к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.

Оказалось, что преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет российское гражданство. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали членов банды.

У злоумышленников обнаружили взрывчатку, стрелковое оружие и боеприпасы. У организаторов банды во время обысков нашли специальные технические устройства радиочастотного подавления, черновики с планами подготовки к разбойным нападениям, телефоны, компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Контролируемая РФ банда готовила ряд нападений на пограничные объекты. Фото: СБУ

Контролируемая РФ банда готовила ряд нападений на пограничные объекты. Фото: СБУ


Контролируемая РФ банда готовила ряд нападений на пограничные объекты. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Антонов» в Киевской области. Спецназовцы обезвредили условных «террористов», захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Источник: Ракурс


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