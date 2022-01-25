Кино о гангстерах — генпрокурор пообещала проблемы экс-«слуги» за дебош в мэрии Одессы

https://racurs.ua/n166163-kino-o-gangsterah-genprokuror-poobeschala-problemy-eks-sluge-za-debosh-v-merii-odessy.html

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Драка и дебош в стенах мэрии Одессы возмутили генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Видеоролик, на котором бывший нардеп «Слуги народа» Артем Дмитрук бегает по столам, она назвала фильмом о гангстерах, в котором «актер отрывается от погони после ограбления банка».

Венедиктова посмеялась над Дмитруком, назвав его действия «сценой проведения переговоров украинского парламентария с представителями общины Одессы».

На своей странице в Фейсбук генпрокурор сообщила, что сведения об инциденте в Одессе внесены в ЕРДР, а правоохранители разберутся «кто, когда и при каких обстоятельствах все это сделал».

По-человечески хочу обратиться к чиновникам и депутатам, которые представляют украинские органы власти — за нами сейчас очень внимательно наблюдают, мы на страницах всех передовых изданий, поведение любого представителя украинской власти изучается под микроскопом и не может выглядеть неадекватно, — написала Венедиктова.

Напомним, что Дмитрук приехал в Одессу на заседание земельной комиссии горсовета. Однако в помещение его не пропустили представители муниципального караула. В ответ Дмитрук набросился на них с кулаками.

Затем Дмитрук бегал по столу, разламывал мебель и разбрасывал документы. Пострадали и несколько участников стычки. Дмитрук считает, что власти его родного города на заседании комиссии «пилят землю «одесситов и не хотят, чтобы их махинации стали известны общественности.

Заседание комиссии сегодня перенесли, она должна рассмотреть вопрос отвода 6 га земли возле курорта Аркадия.

Дмитрук прошел в Раду от партии «Слуга народа», осенью фракция СН вывела его из своих рядов. Впоследствии нардеп присоединился к политической группе экс-спикера Дмитрия Разумкова.