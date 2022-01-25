«Омикрон» оказался самым устойчивым коронавирусом

Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n166164-omikron-okazalsya-samym-ustoychivym-koronavirusom.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» оказался более устойчивым ко внешней среде, чем предыдущие штаммы коронавируса.

Он сохраняется на пластике восемь суток, а на коже почти сутки. Об этом сообщается в препринте на bioRxiv.

По мнению японских медиков, это свойство и стало причиной того, что он более заразен, чем остальные варианты. Биологи из Медицинского университета префектуры Киото решили сравнить уханьский вариант коронавируса, а также его штаммы альфа, бета, гамма, дельта и омикрон на устойчивость на поверхностях. Ученые проверили, сколько сохраняется вирус на пластике и человеческой коже. Максимальное время регистрировали в том случае, если собранный с поверхности вирус еще мог заразить 50% клеток в культуре.

Оказалось, что «Омикрон» лучше всех выживает на поверхностях — 193,5 часа на пластике и 21,1 часа на коже. Сразу за ним следует альфа-вариант коронавируса — 191,3 часа на пластике и 19,6 часа на коже, а дальше все остальные штаммы. Наименее стойким оказался уханьский вариант — его можно найти на пластике спустя 56 часов, а на человеческой коже спустя 8,6 часа.

Исследователи проверили дезинфицирующую способность этанола против каждого из вариантов коронавируса in vitro, а затем на человеческой коже. Сначала в пробирки с разными вариантами коронавируса добавляли этанол. Уханьский коронавирус и гамма вариант полностью инактивировались через 15 секунд обработки, альфа, бета и дельта штаммы — через 15 секунд обработки, а «Омикрон» оказался самым стабильным — для того чтобы устранить его, понадобились 15 секунд обработки. На человеческой коже все штаммы коронавируса исчезали спустя 15 секунд.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю в стране зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19.