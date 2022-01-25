https://racurs.ua/n166172-deti-tyajelee-perenosyat-omikron-v-rade-predlagaut-totalnuu-distancionku.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» чаще поражает детей — если во время предыдущих волн коронавируса течение заболевания у детей было почти бессимптомным, то теперь он сопровождается повышением температуры.

В больницу доставляют детей с интоксикацией и высокой температурой. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению в Верховной Раде Михаил Радуцкий.

Подавляющее большинство пациентов болеют быстро — за день-два их выписывают домой. Но есть случаи осложнений — пневмония и кислородная недостаточность. Из-за этого Рада предлагают перевести детей на дистанционку.

В Украине по состоянию на 24 января уже более 122 тыс. учащихся и более 3 тыс. учителей отправлены на самоизоляцию через подтверждение случаев болезни в окружении. В Сумах и Киеве уже некоторые школы перешли на дистанционное обучение.

В Раде отмечают, что также важно активизировать вакцинацию подростков — в Украине разрешена прививка от коронавируса детям от 12 до 18 лет. Сейчас вакцинировано одной дозой только 85 тысяч детей, двумя — 62 тысячи.

Сейчас на стационарном лечении находятся 1 тыс. 120 детей. В целом по стране занято более 30% коек, отведенных для лечения COVID-19 у детей. Больше пациентов в больницах Ровенской области (83% занято), Одесской (77%) и Запорожской (75%). Чаще болеют в возрастной группе 10−14 лет — 40% от всех случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» оказался более устойчивым к внешней среде, чем предыдущие штаммы коронавируса. Он сохраняется на пластике восемь суток, а на коже почти сутки.