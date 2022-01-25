Мітингарі почали наступ на Раду, медійників виводять через підземний перехід, фото - РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n166174-mityngari-pochaly-nastup-na-radu-mediynykiv-vyvodyat-cherez-pidzemnyy-perehid-video.html

Ракурс

Учасники акції SaveФОП 25 січня спробували пройти до будівлі Верховної Ради. Почалася штовханина з поліцією.

Увесь урядовий портал блокований. Мітингувальники вимагають прийняття законопроектів № 3853−1 та № 3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Кілька сотень правоохоронців стримують близько двох тисяч мітингувальників. Представників ЗМІ та народних депутатів не випускали з будівлі Верховної Ради. Учасники акції руху SaveФОП запалили фаєри та димові шашки.

Мітингарі вирішили йти до Ради «перемовною групою» після того, як на їхні вимоги ніхто не вийшов. Сьогодні ФОПівці були вже і біля парламента, і біля Офісу президента.

Активна фаза штурму Ради опівдні тривала 25 хвилин. Правоохоронцям вдалося відтіснити ФОПів від стін парламенту, але сутички продовжуються.

Кількох затриманих під час штурму підприємців відвозили поліцейським автобусом. Перед цим їх обшукали. Частина ЗМІ повідомила, що правоохоронці затримали щонайменше 20 учасників мітингу.

Виходи з Ради блоковані. Охорона пропонує журналістам скористатися підземним переходом до комітетів Верховної Ради.

Інформації про постраждалих чи затриманих від поліції на момент виходу новини не було, раніше силовики оголосили, що склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції у столиці.

Рух в центрі Києва обмежено на таких вулицях:

Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);

Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);

Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інституцької).

Поліцейські та нацгвардійці посилили заходи безпеки у середмісті Києва вранці, коли мітингарі прийшли до будівлі Верховної Ради. ФОПівці погрожували прорватися до парламенту, якщо депутати не почнуть розглядати закон про скасування обов’язкових касових апаратів. Їх стримує кордон спецпризначенців МВС.

Боротьба між поліцією і мітингувальниками на площі перед Радою тривала за сцену, яку ще вранці встановили для виступів протестувальники.