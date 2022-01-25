Вакцину від «Омікрону» почали випробовувати Pfizer та BioNTech

Штам «Омікрон» поширюється світом, фото:

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Вакцину від нового штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2 почали випробовувати на людях компанії Pfizer і BioNTech.

Клінічні випробування, в ході яких будуть перевірені ефективність, безпечність, переносимість та тривалість дії цього препарату у здорових дорослих, охоплять до 1 тис. 420 осіб віком від 18 до 55 років, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Учасників дослідження поділять на три групи, щоб вивчити різні режими застосування цього препарату:

у першу групу увійдуть приблизно 615 осіб, кожна з яких отримає дві дози звичайної вакцини Pfizer від COVID-19 за 90−180 днів до початку цих випробувань. Їм введуть одну чи дві дози вакцини від «Омікрону»;

у другу групу увійдуть близько 600 осіб, які отримали три дози початкової вакцини Pfizer за 90−180 днів до початку цих випробувань. Їм введуть одну дозу звичайної вакцини чи одну дозу вакцини від «Омікрону»;

у третю групу увійдуть раніше нещеплені люди. Вони отримають три дози вакцини від «Омікрону».

Раніше у Pfizer заявляли, що планують створити вакцину від «Омікрону» до весни і що вона також захищатиме й від інших штамів коронавірусу.

Джерело: «Інтерфакс»