Выбираем модель iPhone 13: чем отличаются стандартная версия и флагманы?

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iPhone 13 традиционно вышел в четырех моделях, которые отличаются между собой не только размером, но и своими функциональными возможностями и ценой. Какую из них выбрать — решать вам. Но чтобы облегчить ваш выбор, мы проконсультироваться у экспертов интернет-магазина продукции Apple в Украине и рассказываем вам, что удалось выяснить.

Дизайн, дисплей и процессор новинки

iPhone 13 Pro получил традиционную для себя диагональ 6,1 дюйма, Про Макс — 6,7 дюйма. Мини — значительно меньше, всего 5,7 дюйма, в стандартная модель сравнялась с флагманом — тоже 6,1 дюйм. Визуально они очень схожи. По сравнению с прошлым поколением производитель слегка уменьшил челку, сделал смартфон тоньше. Его корпус изготовлен из переработанного алюминия, появились новые цвета.

Дисплей Super Retina стал еще ярче и контрастнее. Во флагманских новинка частота обновлений достигла рекордных 120 Гц, что является рекордным показателем, но в обычной и мини-версиях этого показателя достичь пока не удалось. В каждой модели тринадцатого поколения сохранились функция True Tone и поддержка цветовой палитры Р3.

Во всей линейке установлены новейшие 5-нанометровые процессоры А15 Bionic, которые демонстрируют рекордную скорость обработки данных и гораздо большую мощность, чем чипсеты в двенадцатом поколении. Во флагманах вырос объем оперативной памяти — до 6 Гигабайт. В мини и стандарт версии он остался на прежнем уровне — 4 Гигабайта. Обновилась операционная система и Neural Engine.

Главные новации — в камерном модуле

Ключевые отличия между флагманскими и стандартными моделями — в камерном модуле. У iPhone 13 Pro Max и Pro по три объектива (широкоугольный, сверхширокоугольный и телефото), они усиливаются сканером LiDAR. В мини и обычной — всего по два. Флагманы получили новые режимы, в частности, возможности микрофотографии. В таком режиме вы можете снимать крупные планы с расстояние всего в 2 сантиметра, делать снимки фактуры камня или стекающей капли росы.

Другой полезный режим — кинематографический со следящим автофокусом, с которым переходы между объектами в кадре будут идеально мягкими. Также во флагманах есть сканер LiDAR, который повышает детализацию изображения и особенно важен для портретного режима. Айфон мини и стандартная версия могут похвастать улучшение ночного и портретного режима, а также расширенным набором визуальных и фото шаблонов.

Какую бы модель вы не выбрали, если это Айфон 13 — вы ни разу об этом не пожалеете. Это лучший смартфон на рынке мобильных гаджетов на сегодняшний день.