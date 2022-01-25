Хорватія відкличе свої війська з НАТО у разі нападу РФ на Україну

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Президент Хорватії Зоран Міланович виключає можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. З його слів, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту.

НАТО нарощує свою присутність, ми нічого з цим робити не будемо. Якщо буде ескалація, ми відкличемо всіх, до останнього хорватського солдата. До України це не має жодного відношення, але в політиці (президента США — ред.) Байдена я бачу непослідовність і небезпечну поведінку, — цитує Мілановича видання dnevnik.hr.

Торік у грудні лідер Хорватії розкритикував прем'єра країни Андрія Пленковича, давнього друга України, за візит до Києва на тлі стягування армії Кремля до кордонів.

Пленкович може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому, — заявив Міланович.

Також президент Хорватії переконаний, що Україні не місце в НАТО. Окрім цього, політик зневажливо висловився про Революцію гідності.

Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така — Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки — кисельні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав, — сказав Міланович.

Нагадаємо, НАТО має намір посилити військову присутність у країнах Східної Європи через дії Росії. Зокрема, в Балтійське море будуть перекинуті військові кораблі, а до Литви, Румунії та Болгарії — винищувачі.

Нещодавно також міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що військове відставання України від Росії не можна «компенсувати постачанням зброї» і що в дипломатії з Росією потрібно терпіння та час.

Водночас Польща і Латвія розчаровані діями Німеччини щодо блокування надання військової допомоги Україні.