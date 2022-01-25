Зеленский обратился к украинцам - Розовых очков и детских иллюзий нет

Зеленский обратился к украинцам — Розовых очков и детских иллюзий нетhttps://racurs.ua/n166193-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-rozovyh-ochkov-i-detskih-illuziy-net.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 25 января обратился к украинцам и пообещал чаще общаться, учитывая ситуацию у границ.
Все, что вам нужно и полезно знать — за прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня, войска у наших границ не исчезли. Но самое главное — у нас ноль раненых и ноль убитых, — заявил Зеленский.
Информация о раненых, озвученная главой государства, устарела, поскольку 25 января пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что оккупационные войска России сегодня ранили двух украинских защитников. К сожалению, один военный находится в тяжелом состоянии. В то же время далее в своей речи Зеленский заявил об отсутствии у власти «розовых очков» в отношении РФ.
Розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Все непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа. А значит — будет результат, следовательно, будет мир… Посольства стран ЕС оставляют всех своих дипломатов… То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единой командой, — заверил глава государства.
Также президент призвал украинцев не паниковать и «не бояться Интернета».
Пусть Интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, логичным, положительным мышлением… В режиме «24 на 7» мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы. Берегите мозг от лжи и сердце от паники, — подытожил Зеленский.