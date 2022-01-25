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Ракурс
Двух военных ранили на Донбассе, один - в тяжелом состоянии

Двух военных ранили на Донбассе, один — в тяжелом состоянии

25 янв 2022, 18:35
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Война на Донбассе продолжается. Оккупационные войска России 25 января пять раз нарушили режим тишины в районе операции Объединенных сил. Два украинских защитника получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого — тяжелое, — сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Войска страны-агрессора открывали огонь в сторону Авдеевки, Марьинки, Широкиного, Пищевика из станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.


Близ населенного пункта Пищевик наемники РФ задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17, — добавили защитники Украины.

Бойцы Вооруженных сил открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию агрессии России.

Источник: Ракурс


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