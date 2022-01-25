Двух военных ранили на Донбассе, один - в тяжелом состоянии

https://racurs.ua/n166189-dvuh-voennyh-ranili-na-donbasse-odin-v-tyajelom-sostoyanii.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается. Оккупационные войска России 25 января пять раз нарушили режим тишины в районе операции Объединенных сил. Два украинских защитника получили ранения в результате вражеских обстрелов.

Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого — тяжелое, — сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Войска страны-агрессора открывали огонь в сторону Авдеевки, Марьинки, Широкиного, Пищевика из станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Близ населенного пункта Пищевик наемники РФ задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17, — добавили защитники Украины.

Бойцы Вооруженных сил открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию агрессии России.