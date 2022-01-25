Действия Германии назвал позором министр обороны Латвии

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Министр обороны Латвии назвал позором поведение Германии и отметил, что это мнение всей Северной Европы. Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Берлина из-за неоказания военной помощи Украине на фоне подготовки России к возможному вторжению.

Нынешняя политика Германии в отношении России никак не отвечает требованиям НАТО, Евросоюза и германских партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии по отношению к России не соответствует нашему времени, — указал Пабрикс в интервью немецкому изданию Bild.

Вице-премьер Латвии напомнил, что за окном XXI век и «времена резко изменились». Он считает «большой ошибкой» позицию представителей Социал-демократической партии Германии, желающих передать Киеву военно-полевые госпитали вместо оружия.

Когда вы видите, как кого-то грабят в темном переулке, и вы говорите жертве нападения: «Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас побьют», этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что значит сдерживание. Должен сказать, что блокирование передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы, — заявил глава оборонного ведомства в Риге.

По его мнению, пацифистская послевоенная философия немецкого общества и тесные деловые и экономические связи с Россией бросают тень на все достижения ЕС.

Позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностями внешней политикой. Если ничего не изменится, у Евросоюза нет будущего… Германия должна стоять на стороне Европы и трансатлантического единства. Не где-нибудь посередине, — подчеркнул Пабрикс.

Латвийский политик заявил, что от Берлина ждут, что он «наконец-то возьмет на себя ведущую роль в Европе и будет принимать меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера».

Отметим, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за политики блокирования Германией поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Напомним, НАТО отказалось идти на поводу России, которая требует, чтобы Украину не принимали в альянс. США одобрили передачу третьими сторонами военного оборудования американского производства. Чехия заявила, что намерена направить в Украину артиллерийские снаряды. Нидерланды также рассмотрят вопрос снабжения ВСУ оружием. Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение, а Канада планирует предоставить стрелковое оружие.