Самолет с третьей партией военной помощи США уже в Борисполе

https://racurs.ua/n166183-samolet-s-tretey-partiey-voennoy-pomoschi-ssha-uje-v-borispole.html

Ракурс

Самолет с третьей партией военной помощи США сегодня около 15.40 приземлился в Борисполе. Первые два борта с вооружением прибыли в Украину 22 и 23 января.

По данным посольства США, полный пакет военной помощи, одобренный президентом Джо Байденом в декабре 2021 года, оценивается в 200 млн долларов. В частности, 23 января в Киев прибыли 80 т американского оружия.

Наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой уже проголосованной и подписанной помощи на сумму 200 млн дол. И сегодня будет уже третий самолет военной помощи, — заявил сегодня глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, военная помощь от стран-партнеров не будет прекращаться, и государства готовы в любой момент поставить Киеву необходимое оружие.

В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США pic.twitter.com/hMFfq2qQ4U — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2022

Напомним, 22 января Министерство обороны сообщило о первой партии оружия из США. 23 января Украина получила вторую партию вооружения от Вашингтона.

18 января Великобритания направила Украине первую партию легкого противотанкового вооружения.

21 января Белый дом подтвердил свое намерение предоставить ВСУ вертолеты Ми-17 на фоне усиления напряжения из-за армии РФ у границ Украины. Канада предлагает Украине стрелковое вооружение.