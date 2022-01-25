Літак з третьою партією військової допомоги США вже у Борисполі

https://racurs.ua/ua/n166183-litak-z-tretou-partiieu-viyskovoyi-dopomogy-ssha-vje-u-boryspoli.html

Ракурс

Літак з третьою партією військової допомоги США сьогодні близько 15.40 приземлився у Борисполі. Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня.

За даними посольства США, повний пакет військової допомоги, схвалений президентом Джо Байденом торік у грудні, оцінюється у 200 млн дол. Зокрема, 23 січня в Київ прибули 80 т американської зброї.

Наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана, на суму 200 млн дол. І сьогодні матимемо вже третій літак із цієї військової допомоги, — заявив сьогодні очільник Міноборони Олексій Резніков.

З його слів, військова допомога від країн-партнерів не припинятиметься, і держави готові будь-якої миті поставити Києву необхідну зброю.

Нагадаємо, 22 січня Міністерство оборони повідомило про першу партію зброї зі США. 23 січня Україна одержала другу партію озброєння від Вашингтона.

18 січня Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння.

21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати ЗСУ гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через армію РФ біля кордонів України. Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння.