Рада не наважилася посилити покарання за підробку ковід-документів

https://racurs.ua/ua/n166182-rada-ne-navajylasya-posylyty-pokarannya-za-pidrobku-kovid-dokumentiv.html

Ракурс

Законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про щеплення провалили у Верховній Раді.

На пленарному засіданні 25 січня його підтримали тільки 186 нардепів. У новації пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка посилює покарання за такі злочини:

за використання особою підроблених документів про проведення щеплень — штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років;

за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень — штраф від 34 до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років;

за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень — штраф від 85 до 170 тис. грн або позбавлення волі до трьох років.

Раніше профільний комітет рекомендував підтримати цей законопроект. У першому читанні його ухвалили в Раді 2 листопада 2021 року.

Поліція повідомляла, що 3 — 9 січня розпочала 39 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів.