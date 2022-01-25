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Ракурс
Рада не наважилася посилити покарання за підробку ковід-документів

Рада не наважилася посилити покарання за підробку ковід-документів

25 січ 2022, 16:44
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Законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про щеплення провалили у Верховній Раді.

На пленарному засіданні 25 січня його підтримали тільки 186 нардепів. У новації пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка посилює покарання за такі злочини:


  • за використання особою підроблених документів про проведення щеплень — штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років;
  • за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень — штраф від 34 до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років;
  • за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень — штраф від 85 до 170 тис. грн або позбавлення волі до трьох років.

Раніше профільний комітет рекомендував підтримати цей законопроект. У першому читанні його ухвалили в Раді 2 листопада 2021 року.

Поліція повідомляла, що 3 — 9 січня розпочала 39 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів.

Джерело: Ракурс


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