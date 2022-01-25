У Сумах на вокзалі «замінували» потяг, скріншот відео

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Ракурс

У Сумах на вокзалі «замінували» потяг.

Повідомлення про нібито наявність закладеної вибухівки в одному з вагонів потяга, який невдовзі мав прибути на станцію, надійшло з мобільного телефона вчора, 24 січня, о 17.32. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

На місце інциденту терміново прибули вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики швидкої допомоги.

Пасажирський потяг ще лише наближався до перону станції Суми, а на платформах та поблизу будівлі вокзалу вже працювали поліцейські, відтісняючи пасажирів та зустрічаючих на безпечну відстань, аби ніхто не постраждав від можливого вибуху, — зазначається в повідомленні.

Зрештою вибухівки у потязі не виявили. Проте правоохоронцям менш ніж за дві години вдалося встановити особу «мінера». Ним виявився 42-річний житель Сум, який того вечора перебував неподалік і разом з приятелем вживав алкогольні напої.

В одного з чоловіків виникла думка таким чином «пожартувати», та подивитися, що з того буде. Тож він зателефонував до поліції й повідомив, що сам у вагон «заклав немаленьку таку вибухівку». Після здійснення дзвінка зловмисник залишився неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається, — зазначається в повідомленні.

Зловмисника затримано, відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.