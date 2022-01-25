В Сумах на вокзале «заминировали» поезд, скриншот видео

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Ракурс

В Сумах на вокзале «заминировали» поезд.

Сообщение о якобы наличии заложенной взрывчатки в одном из вагонов поезда, который вскоре должен был прибыть на станцию, поступило с мобильного телефона вчера, 24 января, в 17.32. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

На место инцидента срочно прибыли взрывотехники, кинологи, спасатели и медики скорой помощи.

Пассажирский поезд еще только приближался к перрону станции Сумы, а на платформах и вблизи здания вокзала уже работали полицейские, оттесняя пассажиров и встречающих на безопасное расстояние, чтобы никто не пострадал от возможного взрыва, — отмечается в сообщении.

В конце концов, взрывчатки в поезде не обнаружили. Однако правоохранителям менее чем за два часа удалось установить личность минера. Им оказался 42-летний житель Сум, который в тот вечер находился неподалеку и вместе с приятелем употреблял алкогольные напитки.

У одного из мужчин возникла мысль таким образом «пошутить» и посмотреть, что из этого будет. Он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон «заложил немаленькую такую взрывчатку». После совершения звонка злоумышленник остался недалеко от вокзала и издалека наблюдал за происходящим, — отмечается в сообщении.

Злоумышленник задержан, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» Уголовного кодекса.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.