Пьяные «заминировали» поезд в Сумах и наблюдали, «что будет» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n166181-pyanye-zaminirovali-poezd-v-sumah-i-nabludali-chto-budet-video.htmlРакурс
В Сумах на вокзале «заминировали» поезд.
Сообщение о якобы наличии заложенной взрывчатки в одном из вагонов поезда, который вскоре должен был прибыть на станцию, поступило с мобильного телефона вчера, 24 января, в 17.32. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
На место инцидента срочно прибыли взрывотехники, кинологи, спасатели и медики скорой помощи.
Пассажирский поезд еще только приближался к перрону станции Сумы, а на платформах и вблизи здания вокзала уже работали полицейские, оттесняя пассажиров и встречающих на безопасное расстояние, чтобы никто не пострадал от возможного взрыва, — отмечается в сообщении.
В конце концов, взрывчатки в поезде не обнаружили. Однако правоохранителям менее чем за два часа удалось установить личность минера. Им оказался 42-летний житель Сум, который в тот вечер находился неподалеку и вместе с приятелем употреблял алкогольные напитки.
У одного из мужчин возникла мысль таким образом «пошутить» и посмотреть, что из этого будет. Он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон «заложил немаленькую такую взрывчатку». После совершения звонка злоумышленник остался недалеко от вокзала и издалека наблюдал за происходящим, — отмечается в сообщении.
Злоумышленник задержан, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» Уголовного кодекса.
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.