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Рада не решилась усилить наказание за подделку ковид-документов

Рада не решилась усилить наказание за подделку ковид-документов

25 янв 2022, 16:44
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Законопроект об усилении ответственности за подделку документов о прививках провалили в Верховной Раде.

На пленарном заседании 25 января его поддержали только 186 нардепов. В новации предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, усиливающей наказание за следующие преступления:


  • за использование поддельных документов о проведении прививок — штраф от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет;
  • за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок — штраф от 34 до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет;
  • за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок — штраф от 85 до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет.

Ранее профильный комитет рекомендовал поддержать этот законопроект. В первом чтении он был принят в Раде 2 ноября 2021 года.

Полиция сообщала, что 3 — 9 января начала 39 уголовных производств за подделку COVID-документов.

Источник: Ракурс


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