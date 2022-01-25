Рада не решилась усилить наказание за подделку ковид-документов

https://racurs.ua/n166182-rada-ne-reshilas-usilit-nakazanie-za-poddelku-kovid-dokumentov.html

Ракурс

Законопроект об усилении ответственности за подделку документов о прививках провалили в Верховной Раде.

На пленарном заседании 25 января его поддержали только 186 нардепов. В новации предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей, усиливающей наказание за следующие преступления:

за использование поддельных документов о проведении прививок — штраф от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет;

за внесение медработником ложных сведений о проведении прививок — штраф от 34 до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет;

за изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок — штраф от 85 до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет.

Ранее профильный комитет рекомендовал поддержать этот законопроект. В первом чтении он был принят в Раде 2 ноября 2021 года.

Полиция сообщала, что 3 — 9 января начала 39 уголовных производств за подделку COVID-документов.