Дії Німеччини назвав ганьбою міністр оборони Латвії

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Міністр оборони Латвії назвав ганьбою поведінку Німеччини й зазначив, що це думка усієї Північної Європи. Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Берліна щодо ненадання військової допомоги Україні на тлі підготовки Росії до можливого вторгнення.

Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, Євросоюзу та німецьких партнерів. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія. Коротко кажучи, політика Німеччини щодо Росії не відповідає нашому часу, — вказав Пабрікс в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Віце-прем'єр Латвії нагадав, що за вікном XXI століття та «часи різко змінилися». Він вважає «великою помилкою» позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини, які хочуть передати Києву військово-польові шпиталі замість зброї.

Коли ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете жертві нападу: «Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб’ють», — цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування. Маю сказати, що блокування передачі естонських гаубиць Україні сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи, — заявив очільник оборонного відомства у Ризі.

На його думку, пацифістська повоєнна філософія німецького суспільства й тісні ділові та економічні зв’язки з Росією кидають тінь на усі досягнення ЄС.

Позиція Німеччини більше не має нічого спільного з ціннісною зовнішньою політикою. Якщо нічого не зміниться, Євросоюз не має майбутнього… Німеччина має стояти на стороні Європи та трансатлантичної єдності. Не десь посередині, — наголосив Пабрікс.

Латвійский політик заявив, що від Берліна чекають, що він «нарешті візьме на себе провідну роль у Європі та вживатиме заходів, причому не сьогодні й не завтра, а ще вчора».

Зауважимо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через політику блокування Німеччиною поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Нагадаємо, НАТО відмовилося виконувати забаганки Росії щодо відмовитися приймати Україну до лав альянсу. США схвалили передачу третіми сторонами військового обладнання американського виробництва. Чехія заявила, що планує направити в Україну артилерійські снаряди. Нідерланди також розглянуть питання постачання ЗСУ зброєю. Велика Британія надала Україні протитанкове озброєння, а Канада планує надати стрілецьку зброю.