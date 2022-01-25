Під час випробувань, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n166187-rakety-neptun-rozpochalysya-hodovi-vyprobovuvannya-seriynoyi-puskovoyi-ustanovky.html

Ракурс

Розпочалися ходові випробування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу «Нептун», які проводять конструкторське бюро «Луч» спільно з корпорацією «УкрІннМаш».

На відміну від машин комплексу, які проходили державні випробування і розміщувалися на шасі КрАЗ, серійна версія буде розміщена на чеській платформі Tatra, повідомляє видання Defense Express.

Вже з’явилося невелике відео випробувань УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8×8. На відео можна побачити, як пускова установка переводиться в бойове положення.

В ході цих тестів була перевірена робота гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.

Згідно з укладеним наприкінці 2020 року контрактом, перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ «Нептун» до Військово-морських сил України має надійти у першому кварталі 2022 року.

До дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а до озброєння входять 72 крилаті ракети Р-360.

Джерело: Defense Express