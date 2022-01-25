В ходе испытаний, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n166187-rakety-neptun-nachalis-hodovye-ispytaniya-seriynoy-puskovoy-ustanovki.html

Ракурс

Начались ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса «Нептун», проводимые конструкторским бюро «Луч» совместно с корпорацией «УкрИннМаш».

В отличие от машин комплекса, проходивших государственные испытания и размещавшихся на шасси КрАЗ, серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra, сообщает издание Defense Express.

Уже появилось небольшое видео испытаний УСПУ-360, смонтированное на шасси Tatra T 815 8×8. На видео можно увидеть, как пусковая установка переводится в боевое положение.

В ходе этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях.

Согласно заключенному в конце 2020 года контракту, первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ «Нептун» в Военно-морские силы Украины должен поступить в первом квартале 2022 года.

В дивизион входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижный командный пункт РКП-360), а в вооружение входят 72 крылатые ракеты Р-360.

Источник: Defense Express