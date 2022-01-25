Тревожные чемоданы не нужны, оснований для паники нет — Резников

https://racurs.ua/n166186-trevojnye-chemodany-ne-nujny-osnovaniy-dlya-paniki-net-reznikov.html

Ракурс

«Тревожные чемоданы» не нужно собирать гражданам из-за возможного вторжения России на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Наши вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь ни одного «тревожного чемодана», — убеждал Резников во время выступления в Верховной Раде 25 января.

Кроме того, глава оборонного ведомства заверил в отсутствии оснований полагать, что вторжение Москвы состоится завтра, однако такая угроза существует.

«Тревожный чемодан» — набор базовых вещей, необходимых человеку в случае эвакуации из зоны опасности. Такие вещи следует подготовить заранее и сложить в крепкую сумку или рюкзак.

Содержимое «тревожного чемодана»:

документы,

деньги (наличные, банковские карты),

аптечка, гигиенические средства,

телефоны, зарядные устройства,

комплект одежды, крепкая обувь,

фонарик, радио,

пакеты для мусора, набор инструментов (нити, иглы, блокнот, карандаш, зажигалка).

Напомним, в СНБО назвали количество войск России на границе с Украиной — там находится около 109 тыс. военных РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что все под контролем и заверил в отсутствии причин для паники.