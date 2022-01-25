Теперь и Канада — семьям дипломатов рекомендовали покинуть Украинуhttps://racurs.ua/n166185-teper-i-kanada-semyam-diplomatov-rekomendovali-pokinut-ukrainu.htmlРакурс
Правительство Канады призвало своих граждан «избегать несущественных поездок в Украину» из-за угрозы со стороны России.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым, — отмечается в сообщении.
Также гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в ОРДЛО и временно оккупированный Крым.
Также власти Канады рекомендовали семьям дипломатического персонала (супругам и детям до 18 лет) покинуть Украину.
Первоначально об этом сообщило канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на информированные источники. Впоследствии на сайте правительства Канады появилось официальное сообщение.
В то же время, по информации издания, посольство Канады в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.
Ранее об эвакуации семей дипломатов на фоне российской угрозы заявили США, Великобритания, Германия и Австралия.
Источник: The Globe and Mail, правительство Канады