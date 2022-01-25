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Семьям канадских дипломатов рекомендовали покинуть Украину, фото: «Википедия»

Теперь и Канада — семьям дипломатов рекомендовали покинуть Украину

25 янв 2022, 17:21
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Правительство Канады призвало своих граждан «избегать несущественных поездок в Украину» из-за угрозы со стороны России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым, — отмечается в сообщении.

Также гражданам Канады рекомендуют избегать любых поездок в ОРДЛО и временно оккупированный Крым.

Также власти Канады рекомендовали семьям дипломатического персонала (супругам и детям до 18 лет) покинуть Украину.

Первоначально об этом сообщило канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на информированные источники. Впоследствии на сайте правительства Канады появилось официальное сообщение.

В то же время, по информации издания, посольство Канады в Киеве и консульство во Львове продолжат работу.


Ранее об эвакуации семей дипломатов на фоне российской угрозы заявили США, Великобритания, Германия и Австралия.

Источник: The Globe and Mail, правительство Канады


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