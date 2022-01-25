Сім’ям канадських дипломатів рекомендували залишити Україну, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n166185-teper-i-kanada-sim-yam-dyplomativ-rekomenduvaly-zalyshyty-ukrayinu.html

Ракурс

Уряд Канади закликав своїх громадян «уникати несуттєвих поїздок в Україну» через загрози з боку Росії.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду Канади.

Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною, — наголошується в повідомленні.

Також громадянам Канади рекомендують уникати будь-яких поїздок в ОРДЛО та тимчасово окупований Крим.

Також влада Канади рекомендувала сім’ям дипломатичного персоналу (членам подружжя та дітям до 18 років) залишити Україну.

Спочатку про це повідомило канадське видання The Globe and Mail з посиланням на інформовані джерела. Згодом на сайті уряду Канади з’явилося офіційне повідомлення.

Водночас, за інформацією видання, посольство Канади в Києві та консульство у Львові продовжать працювати.

Раніше про евакуацію сімей дипломатів на тлі російської загрози заявили США, Великобританія, Німеччина та Австралія.

Джерело: The Globe and Mail, уряд Канади