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Температура. Карта: Gismeteo

Україну засипле снігом — вночі прогнозують щипучі морози (КАРТА)

25 січ 2022, 17:19
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Погода в Україні 26 січня переважатиме похмура та морозна, очікується снігопад в усіх регіонах. На сході України температура сягатиме −13° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Опади. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 26 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −8°, а вдень повітря сягатиме −2°.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною, трохи сніжитиме. Градуси опустяться до −13° вночі і вдень сягнуть −7° морозу вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сніжна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −8° морозу, а вдень обіцяють +1° тепла.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в середу будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +2°. В місті йтиме потужний снігопад, вируватиме шквальний вітер.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo


Геомагнітна обстановка в Україні 26 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Геомагнітна обстановка. Карта: GismeteoДжерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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