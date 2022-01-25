Температура. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166184-ukrayinu-zasyple-snigom-vnochi-prognozuut-schypuchi-morozy-karta.html

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Погода в Україні 26 січня переважатиме похмура та морозна, очікується снігопад в усіх регіонах. На сході України температура сягатиме −13° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 26 січня буде похмурою, йтиме незначний сніг. Вночі температура повітря впаде до −8°, а вдень повітря сягатиме −2°.

Погода в Харкові буде морозною, трохи сніжитиме. Градуси опустяться до −13° вночі і вдень сягнуть −7° морозу вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сніжна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −8° морозу, а вдень обіцяють +1° тепла.

Погодні умови у Львові в середу будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +2°. В місті йтиме потужний снігопад, вируватиме шквальний вітер.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 січня прогнозується спокійна — можлива незначна магнітна активність.

Джерело: Gismeteo