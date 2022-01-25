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Ракурс

Украину засыплет снегом — ночью прогнозируют щипучие морозы (КАРТА)

25 янв 2022, 17:19
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Погода в Украине 26 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снегопад во всех регионах. На востоке Украины температура будет достигать −13° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Осадки. Карта: GismeteoПогода в Киеве 26 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет около −2°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозной, будет немного снежить. Градусы опустятся до −13° ночью и днем достигнут −7° мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе будет завтра наблюдаться снежная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −8° мороза, а днем обещают +1° тепла.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в среду будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +2°. В городе будет идти мощный снегопад, бушевать шквальный ветер.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 26 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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