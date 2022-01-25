https://racurs.ua/n166184-ukrainu-zasyplet-snegom-nochu-prognoziruut-schipuchie-morozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 января будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается снегопад во всех регионах. На востоке Украины температура будет достигать −13° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 26 января будет пасмурной, пойдет незначительный снег. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет около −2°.

Погода в Харькове будет морозной, будет немного снежить. Градусы опустятся до −13° ночью и днем достигнут −7° мороза днем.

Погода в Одессе будет завтра наблюдаться снежная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −8° мороза, а днем обещают +1° тепла.

Погодные условия в Львове в среду будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +2°. В городе будет идти мощный снегопад, бушевать шквальный ветер.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 января прогнозируется спокойная — возможна незначительная магнитная активность.

Источник: Gismeteo