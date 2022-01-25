“Тривожні валізи” не потрібні, підстав для паніки немає — Резніков

https://racurs.ua/ua/n166186-tryvojni-valizy-ne-potribni-pidstav-dlya-paniky-nemaie-reznikov.html

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«Тривожні валізи» не потрібно збирати громадянам через можливе вторгнення Росії на територію України. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної «тривожної валізи», — переконував Резніков під час виступу у Верховній Раді 25 січня.

Окрім цього, очільник оборонного відомства запевнив у відсутності підстав вважати, що вторгнення Москви відбудеться завтра, проте така загроза існує.

«Тривожна валіза» — набір базових речей, необхідних людині у випадку евакуації із зони небезпеки. Такі речі варто підготувати заздалегідь і скласти у міцну сумку або наплечник.

Вміст «тривожної валізи»:

документи,

гроші (готівка, банківські картки),

аптечка, гігієнічні засоби,

телефони, зарядні пристрої,

комплект одягу, міцне взуття,

ліхтарик, радіо,

пакети для сміття, набір інструментів (нитки, голки, блокнот, олівець, запальничка).

Нагадаємо, в РНБО назвали кількість військ Росії на кордоні з Україною — там перебуває близько 109 тис. військових РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що «все під контролем» й запевнив у відсутності причин для паніки.