Двох військових поранили на Донбасі, один — у важкому стані

https://racurs.ua/ua/n166189-dvoh-viyskovyh-poranyly-na-donbasi-odyn-u-vajkomu-stani.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває. Окупаційні війська Росії 25 січня п’ять разів порушили режим тиші в районі операції Об'єднаних сил. Двоє українських захисників дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого — важкий, — повідомляє прес-центр ООС у Фейсбук.

Війська країни-агресора відкривали вогонь у бік Авдіївки, Мар’їнки, Широкиного, Пищевика зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Пищевик найманці РФ задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17, — додали захисники України.

Бійці Збройних сил відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із відсічі і стримування агресії Росії.