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Ракурс
Двох військових поранили на Донбасі, один — у важкому стані

Двох військових поранили на Донбасі, один — у важкому стані

25 січ 2022, 18:35
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Війна на Донбасі триває. Окупаційні війська Росії 25 січня п’ять разів порушили режим тиші в районі операції Об'єднаних сил. Двоє українських захисників дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого — важкий, — повідомляє прес-центр ООС у Фейсбук.

Війська країни-агресора відкривали вогонь у бік Авдіївки, Мар’їнки, Широкиного, Пищевика зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.


Поблизу населеного пункту Пищевик найманці РФ задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17, — додали захисники України.

Бійці Збройних сил відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити обстріли. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із відсічі і стримування агресії Росії.

Джерело: Ракурс


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