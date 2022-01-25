Зеленський звернувся до українців - Рожевих окулярів і дитячих ілюзій немає

Зеленський звернувся до українців — Рожевих окулярів і дитячих ілюзій немаєhttps://racurs.ua/ua/n166193-zelenskyy-zvernuvsya-do-ukrayinciv-rojevyh-okulyariv-i-dytyachyh-iluziy-nemaie.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 25 січня звернувся до українців й пообіцяв частіше спілкуватися, зважаючи на ситуацію біля кордонів.
Все, що вам потрібно і корисно знати, — за минулу добу ситуація на Сході України контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню, війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше — у нас нуль поранених і нуль вбитих, — заявив Зеленський.
Інформація щодо поранених, озвучена главою держави, є застарілою, оскільки 25 січня прес-центр операції Об'єднаних сил повідомив, що окупаційні війська Росії сьогодні поранили двох українських захисників. На жаль, один військовий перебуває у тяжкому стані. Водночас далі у своїй промові Зеленський заявив про відсутність у влади «рожевих окулярів» щодо агресії РФ.
Рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Все непросто. Але є надія, спокій, витримка і робота. А отже — буде результат, отже — буде мир… Посольства країн ЄС залишають усіх своїх дипломатів… Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучої ескалації і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою, — запевнив глава держави.
Також президент закликав українців не панікувати й «не боятися Інтернету».
Нехай Інтернет боїться нас. Чим можна його налякати? Здоровим, логічним, позитивним мисленням… У режимі «24 на 7» ми робимо і зробимо все, аби вам було мирно, тепло, ситно і щоб всі ви були здорові. Бережіть мозок від брехні і серце від паніки, — підсумував Зеленський.