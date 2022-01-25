ЗСУ вчаться стріляти з британських ракетних комплексів NLAW (ФОТО)

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Збройні сили України вчаться стріляти з ракетних комплексів NLAW, які передав Україні уряд Великої Британії. Зокрема, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання британських ПТРК.

Сьогодні у 184-му навчальному центрі академії розпочалася підготовка військовослужбовців до застосування новітніх NLAW… Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL, які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування озброєння. Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть здатні не лише ефективно застосовувати ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів, — повідомив начальник академії Павло Ткачук.

Він також подякував за допомогу уряду Британії та інструкторам місії ORBITAL.

Нагадаємо, ПТРК NLAW здатне знищити броньовані машини, БТРи і танки. NLAW має ефективну дальність стрільби 400−600 м. Комплекс оснащено інерційною системою наведення та магнітним підривачем. Бойова маса — 12,5 кг.

18 січня Велика Британія розпочала постачання Києву протитанкової зброї задля допомоги у боротьбі з агресією Росії, яка згрупувала армію біля кордону з Україною.