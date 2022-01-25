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Ракурс
ВСУ учатся стрелять из британских ракетных комплексов NLAW (ФОТО)

ВСУ учатся стрелять из британских ракетных комплексов NLAW (ФОТО)

25 янв 2022, 20:09
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Вооруженные силы Украины учатся стрелять из ракетных комплексов NLAW, которые передало Украине правительство Великобритании. В частности, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию британских ПТРК.

Сегодня в 184-м учебном центре академии началась подготовка военнослужащих к применению новейших NLAW… Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками. Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ будут способны не только эффективно применять ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов, — сообщил начальник академии Павел Ткачук.

Он также поблагодарил за помощь правительство Британии и инструкторов миссии ORBITAL.


Напомним, ПТРК NLAW способен уничтожить бронированные машины, БТРы и танки. NLAW имеет эффективную дальность стрельбы 400−600 м. Комплекс оснащен инерционной системой наведения и магнитным взрывателем. Боевая масса — 12,5 кг.

18 января Великобритания начала поставки Киеву противотанкового оружия для помощи в борьбе с агрессией России, сгруппировавшей армию у границы с Украиной.

Источник: Ракурс


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