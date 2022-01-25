Киев не пойдет на принятые за спиной компромиссы для усмирения Путина — МИД

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Украина не поддержит никаких компромиссов для умиротворения президента страны-агрессора России Владимира Путина и не согласится на уступки, принятые за ее спиной.

Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, прежде всего мы этого не поддержим. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и выполняет его. Мы многое заплатили, включая 15 тыс. жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее, свою собственную судьбу, — подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Глава украинской дипломатии также отметил, что не сомневается в преданности США защите Украины.

Президент США Джо Байден лично предан Украине. Он знает эту страну и не хочет, чтобы Россия ее уничтожила. Во-вторых, мы слышали от американских официальных лиц… что Соединенные Штаты останутся абсолютно преданными наказанию России в случае любого типа вторжения, — добавил главный дипломат Украины.



Напомним, 18 января Кулеба заверил, что нет никаких оснований утверждать, что во время переговоров США и НАТО с Россией вопросы, касающиеся Украины, решались без учета позиции Киева.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что в отношениях Киева и Берлина наступил «момент истины» из-за вопросов, важных для безопасности и будущего Украины.