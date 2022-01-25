Київ не піде на ухвалені за спиною компроміси для втихомирення Путіна — МЗС

https://racurs.ua/ua/n166191-kyyiv-ne-pide-na-uhvaleni-za-spynou-kompromisy-dlya-vtyhomyrennya-putina-mzs.html

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Україна не підтримає жодні компроміси для умиротворення президента країни-агресора Росії Володимира Путіна та не прийме поступок, ухвалених за її спиною.

Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, передусім ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її. Ми багато заплатили, включаючи 15 тис. життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю, — наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

Очільник української дипломатії також зауважив, що не має жодного сумніву щодо відданості США захисту України.

Президент США Джо Байден особисто відданий Україні. Він знає цю країну, і він не хоче, щоб Росія її знищила. По-друге, ми чули від тих американських офіційних осіб… що Сполучені Штати залишаться абсолютно відданими покаранню Росії у разі будь-якого типу вторгнення, — додав головний дипломат України.



Нагадаємо, 18 січня Кулеба запевнив, що немає жодних підстав стверджувати, що під час перемовин США і НАТО з Росією питання, які стосуються України, вирішувалися без урахування позиції Києва.

Очільник зовнішньополітичного відомства також висловив думку, що у відносинах Києва та Берліна настав «момент істини» через питання, які важливі для безпеки та майбутнього України.