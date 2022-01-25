Стрілянина біля СБУ в Києві — двоє затриманих, поліція відкрила справу (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n166190-strilyanyna-bilya-sbu-v-kyievi-dvoie-zatrymanyh-policiya-vidkryla-spravu-foto.html

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Стрілянина біля головного управління Служби безпеки України сталася сьогодні у Києві. Слідчі Шевченківського управління поліції порушили кримінальну справу за цим фактом. Подію кваліфікували за статтею хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих осіб. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, — повідомляє поліція Києва.

Поліцейські затримали двох активних учасників конфлікту, однак кого саме — невідомо. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, стрілянина сталася близько 16.00 в центрі Києва неподалік головного управління СБУ. Вогонь у повітря відкрив інкасатор. За даними ЗМІ, представники однієї з громадських організацій намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют. Після цього, до обмінника під’їхав автомобіль інкасаторів, які розцінили дії активістів як напад. З авто інкасаторів вийшов охоронець й здійснив кілька пострілів вгору.