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Ракурс
Стрельба близ СБУ в Киеве — двое задержанных, полиция открыла дело

Стрельба близ СБУ в Киеве — двое задержанных, полиция открыла дело (ФОТО)

25 янв 2022, 19:00
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Стрельба возле главного управления Службы безопасности Украины произошла сегодня в Киеве. Следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное дело по этому факту. Событие квалифицировали как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, так что в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщает полиция Киева.

Полицейские задержали двух активных участников конфликта, однако кого именно неизвестно. Следственные действия продолжаются.


Напомним, стрельба произошла около 16.00 в центре Киева возле главного управления СБУ. Огонь в воздух открыл инкассатор. По данным СМИ, представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел охранник и произвел несколько предупредительных выстрелов.

Источник: Ракурс


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