Київ жорстко відповів на випади Хорватії про Революцію гідності і НАТО

https://racurs.ua/ua/n166194-kyyiv-jorstko-vidpoviv-na-vypady-horvatiyi-pro-revoluciu-gidnosti-i-nato.html

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Київ жорстко відповів на проросійські випади президента Хорватії Зорана Мілановича про Революцію гідності і вступ до НАТО. Міністерство закордонних справ України назвало слова лідера Хорватії «зневажливими і невдячними». Зовнішньополітичне відомство України вимагає публічного спростування слів представника Загреба.

У дипвідомство в Києві 25 січня викликали посла Хорватії Аніцу Джамич, окрім цього український дипломат також здійснить відповідний демарш в Загребі.

Твердження Зорана Мілановича про події Революції гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу, — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що хорватський президент продемонстрував невдячність за допомогу, яку українці надавали офіційному Загребу під час боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами 2021 року.

Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України… МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому, — наголосили у зовнішньодипломатичному відомстві.

Нагадаємо, Міланович виключив можливість направлення військових своєї країни на схід Європи у складі підрозділів НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. З його слів, Загреб максимально дистанціюватиметься від конфлікту. Міланович заявив, що Хорватія «повинна тікати від цього (війни РФ проти України — ред.), як від пожежі й не бути вогнеборцем». Політик також зневажливо висловився про Революцію гідності, назвавши її «недемократичним переворотом, під час якого було вбито 50 людей». Міланович заявив, що «Україна пішла на Захід, нічого не питаючи у Росії».