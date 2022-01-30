Новые санкции США могут разрушить российскую экономику. Фото: Интерфакс

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Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки могут разрушить экономику Российской Федерации.

Жесткие санкции против крупнейших банков России и финансовых учреждений, которые Белый дом и официальные лица США угрожают ввести против РФ в случае вторжения в Украину, нанесут сильный удар по российской экономике. Они могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Кроме того, эти санкции почувствуют на себе почти все граждане РФ. Об этом сообщает издание The New York Times.

Столь жесткие санкции ударят по всей российской экономике, и это, безусловно, повлияет на обычных россиян, поскольку Вашингтон планирует выбить опоры, на которых держится вся российская финансовая система, — отметил бывший топ-чиновник в Офисе политики экономических санкций Государственного департамента США времен Барака Обамы Эдвард Фишман.

Также специалисты уверены, что эти санкции отзовутся и на странах Европы, а могут и поставить под угрозу стабильность финансовой системы всего мира. Аналитики также считают, что президент страны-агрессора Владимир Путин в ответ на санкции может остановить поставки природного газа в европейские страны. Также не исключаются кибератаки на инфраструктуру США и страны Европы.

Кроме того, ряд экспертов сомневаются в том, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести жесткие санкции в случае, если российские войска начнут полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, 30 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в рамках законопроекта по ужесточению антироссийских санкций, который сейчас готовится, можно будет конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне.

Источник: New York Times