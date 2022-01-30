Нові санкції США можуть зруйнувати російську економіку. Фото: Интерфакс

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Нові антиросійські санкції Сполучених Штатів Америки можуть зруйнувати економіку Російської Федерації.

Жорсткі санкції проти найбільших банків Росії та фінансових установ, які Білий дім та офіційні особи США загрожують запровадити проти РФ у разі вторгнення в Україну, завдадуть сильного удару російській економіці. Вони можуть викликати сильну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Крім того, ці санкції відчують на собі майже всі громадяни РФ. Про це повідомляє видання The New York Times.

Такі жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, і це безумовно, вплине на звичайних росіян, оскільки Вашингтон планує вибити опори, на яких тримається вся російська фінансова система, — наголосив колишній топ-чиновник в Офісі політики економічних санкцій Державного департаменту США часів Барака Обами Едвард Фішман.

Також фахівці упевнені, що ці санкції відгукнуться й на країнах Європи, а можуть і поставити під загрозу стабільність фінансової системи всього світу. Аналітики також вважають, що президент країни-агресора Володимиру Путін у відповідь на санкції може зупинити постачання природного газу до європейських країн. Також не виключаються кібератаки на інфраструктуру США та країни Європи.

Крім того, низка експертів сумніваються у тому, що Вашингтон та європейські союзники можуть запровадити жорсткі санкції у разі, коли російські війська почнуть повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 30 січня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в межах законопроекту з посилення антиросійських санкцій, який наразі готується, можна буде конфіскувати власність російських олігархів у Лондоні.

Джерело: The New York Times