Під час акції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166392-thanksfriends-ukrayinci-pryyshly-na-maydan-podyakuvaty-souznykam-za-zbrou-video.html

Ракурс

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні, 30 січня, о 14.00 розпочалася акція ThanksFriends, учасники якої зібралися, щоб подякувати державам, котрі постачають Україні зброю на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення.

Подякуємо нашим союзникам. За те, що російські танки «виходять з чату», коли бачать коробки з «Джавелінами» і «Байрактари». За те, що самі ж росіяни в паніці від того, що чекає їх на нашій землі, — наголошується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.

Організатори акції наголошують, що вона є подякою передусім не іноземним політикам, а народам цих країн.

Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків — літаки з озброєнням долітають до України, — зазначається на сторінці акції. — Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали.

Нагадаємо, до України нещодавно прибув вже четвертий літак з військовою допомогою США. Всього у Міноборони України очікують орієнтовно 45 таких рейсів.