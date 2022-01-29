Володимир Зеленський. Фото: АР

https://racurs.ua/ua/n166361-zelenskyy-ne-boyitsya-vtorgnennya-i-ne-podyakuvav-ssha-za-viyskovu-pidtrymku-cnn.html

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Україна та США не можуть дійти згоди щодо оцінки потенційної загрози з боку Росії. Зростає напруга між Володимиром Зеленським і чиновниками адміністрації Джо Байдена.

США попереджають світ про потенційно неминуче вторгнення Росії в Україну. Однак не переконали в цьому одного іноземного лідера — президента України Володимира Зеленського, — пише CNN.

Видання повідомляє, що напруга зростає на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно повідомляти дані американської розвідки про підготовку Росії до вторгнення.

Оскільки головний речник Байдена попередив, що війна «неминуча», Зеленський сказав журналістам у п’ятницю, що «за кордоном є відчуття, що тут війна, а це не так», — зазначили журналісти.

CNN вважає, що Зеленський занепокоєний використанням України «як пішака у відносинах між Сполученими Штатами та Росією».

Попри те, що Білий дім прагне надати максимальну підтримку Києву, зокрема постачає військову техніку та надає нове фінансування, деякі чиновники приватно кажуть, що уряд Зеленського приймає допомогу без особливої подяки, — пише видання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський не вважає, що зараз рівень ескалації на українських кордонах з боку російських військ є вищим, ніж був на початку 2021 року. На думку президента, якщо журналісти хочуть зрозуміти реальний стан справ, їм потрібно приїздити у Київ.

Що в нас їздять танки нашими вулицями?! Ні! Але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, то відчуття таке в Англії, Німеччині, Франції, Литві. Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами, відчуття зі ЗМІ — відчуття, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, що у нас війна, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка, — наголосив Зеленський.

Джерело: CNN