Зеленський не побачив збільшення ескалації на кордоні

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166347-zelenskyy-ne-pobachyv-zbilshennya-eskalaciyi-na-kordoni.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не вважає, що зараз рівень ескалації на українських кордонах з боку російських військ є вищим, ніж був на початку 2021 року.

Про це він заявив сьогодні, 28 січня, під час брифінгу для іноземних журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж це було раніше. Так, кількість військових збільшилася, але я говорив про це на початку 2021 року, коли ми говорили про військові навчання в РФ, тоді було велике збільшення, — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що тоді такої інформаційної політики у просторі, як України, так і світу, не було.

На думку Зеленського, якщо журналісти хочуть зрозуміти реальний стан справ, їм потрібно приїздити у Київ.

Що, у нас їздять танки нашими вулицями?! Ні! Але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, то відчуття таке в Англії, Німеччині, Франції, Литві. Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами, відчуття зі ЗМІ — відчуття, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, що у нас війна, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка, — наголосив Зеленський.





Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, вже Росія закінчила останні приготування до нападу на Україну.

Джерело: «Укрінформ»