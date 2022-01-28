Росія закінчила останні приготування до нападу на Україну. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n166342-rosiya-zakinchyla-ostanni-prygotuvannya-do-napadu-na-ukrayinu-wsj.html

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До нападу на Україну Росія підготувалася майже повністю. Країна-агресор відправила до кордону з Україною медичні підрозділи.

Це може бути останнім приготуванням до вторгнення в Україну. Про це пише газета Wall Street Journal з посиланням на чиновників західних оборонних відомств.

Зазначається, що такий рівень підготовки перевищив попередні скупчення військ поблизу українських кордонів.

Журналісти вважають, що ці приготування необов’язково означають підготовку до нападу. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна.

США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих, — пише WSJ.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни — це «суверенне право» Росії.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що влада України не бачить прямої загрози вторгнення Росії. За словами Данілова, повномасштабне вторгнення фізично неможливе і підстав для паніки немає.

Джерело: WSJ