Російських цілей менше, ніж української зброї – міністр оборони. Фото: DW

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Вторгнення Росії в Україну, яке може відбутися найближчим часом, прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні 2021 року. Про це Резніков розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він додав, що кількість сучасних протитанкових засобів, які є в українських військових, значно більша, ніж кількість потенційних мішеней.

Кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових — «Стугна», «Корсар», Javelin і NLAW — більша, ніж кількість потенційних мішеней, — заявив міністр.

Резніков звернув увагу на те, що зараз спостерігається перехід шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного моря та можуть увійти до Чорного моря.

Він додав, що не може озвучити точну цифру отриманої військової допомоги, але назвав її «більш оптимістичною», ніж поширені дані в медіа.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни — це «суверенне право» Росії.