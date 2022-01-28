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Бояться Путіна – Бренсон засудив російський бізнес за позицію щодо України. Фото: еsquire.ru
Бояться Путіна — Бренсон засудив російський бізнес за позицію щодо Україниhttps://racurs.ua/ua/n166320-boyatsya-putina-brenson-zasudyv-rosiyskyy-biznes-za-pozyciu-schodo-ukrayiny.htmlРакурс
Річард Бренсон, мільярдер та засновник корпорації Virgin Group, написав колонку про російську агресію в Україні.
Він закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ. Про це йдеться у статті Бренсона.
Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Що в 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої? — зазначив мільярдер.
Бренсон нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.
Жоден з наших російських знайомих, хоч і налаштованих проти російського військового втручання, не був готовий висловитись публічно. Ми випустили заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий, — наголосив він.
Засновник Virgin вважає, вторгнення в Україну — не той конфлікт, в якому Путін може перемогти у довгостроковій перспективі.
Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни, — вважає Бренсон.
Однак він додав, що російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.
Росіяни повинні усвідомити, що заслуговують на краще, особливо якщо ситуація досягне точки, коли неминучий опір українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав’язливий привид поразки Радянського Союзу в Афганістані та смертельних втрат для російських синів, братів та батьків, — резюмував бізнесмен.
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