Бояться Путіна – Бренсон засудив російський бізнес за позицію щодо України. Фото: еsquire.ru

https://racurs.ua/ua/n166320-boyatsya-putina-brenson-zasudyv-rosiyskyy-biznes-za-pozyciu-schodo-ukrayiny.html

Ракурс

Річард Бренсон, мільярдер та засновник корпорації Virgin Group, написав колонку про російську агресію в Україні.

Він закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ. Про це йдеться у статті Бренсона.

Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… Що в 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої? — зазначив мільярдер.

Бренсон нагадав, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

Жоден з наших російських знайомих, хоч і налаштованих проти російського військового втручання, не був готовий висловитись публічно. Ми випустили заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий, — наголосив він.

Засновник Virgin вважає, вторгнення в Україну — не той конфлікт, в якому Путін може перемогти у довгостроковій перспективі.

Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни, — вважає Бренсон.

Однак він додав, що російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.